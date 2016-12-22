В Энергодаре Запорожской области проходят санкционированные обыски в административном здании городского совета и по месту жительства должностных лиц мэрии. Об этом в Facebook сообщил прокурор Запорожской области Валерий Романов.

«В средствах массовой информации неоднократно освещался вопрос о присвоении денежных средств местного бюджета Энергодара должностными лицами энергодарского городского совета и коммунальными предприятиями города», - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что уголовные производства по указанным фактам находятся в производстве энергодарского отделение полиции. Надзор в форме процессуального руководства осуществляется энергодарской местной прокуратурой.

«В настоящее время в уголовном производстве получены сведения о том, что к совершению преступлений могут быть причастны должностные лица городского совета и коммунальных предприятий города, у которых по месту работы может храниться документация, подтверждающая незаконное использование бюджетных средств», - добавил Романов.

Он также напомнил, что ранее полиция и работники прокуратуры уже проводили обыски в админздании КП «ПКВ» и по месту жительства должностных лиц предприятия. В то же время часть документов предприятия были обнаружены в сгоревшем здании бывшего «Банно-прачечного комбината».