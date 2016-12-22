Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в ноябре 2016 г. к соответствующему месяцу 2015 г. уменьшилось на 12,3%, составив 1 млн 761 тыс. дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете по промышленному производству в Украине.

При этом к октябрю 2016 г. производство водки выросло на 27,1%. За 11 месяцев было произведено 14 млн 679 тыс. дал (-11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015). Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в ноябре 2016 г. в годовом исчислении сократилось на 7,9% - до 11,5 млн дал, в месячном - выросло на 18%. За 11 месяцев - 167 млн дал (-6,9%).

Производство коньяков и бренди в ноябре 2016 г. увеличилось на 8,8% по сравнению с ноябрем 2015 г. и составило 357 тыс. дал, по сравнению с октябрем 2016 г. - выросло на 51,6%. За 11 месяцев - 2 млн 321 тыс. дал (-7,6%), сообщает РБК-Украина.

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в ноябре 2016 г. против ноября 2015 г. упало на 40,7% и составило 502 тыс. дал, а по сравнению с октябрем 2016 г. - выросло на 31,1%. За 11 месяцев - 4 млн 754 тыс. дал (-38,7%).

Производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. уменьшилось на 6,4% и составило 8,9 млрд штук, по сравнению с октябрем 2016 г. - уменьшилось на 3,4%. За 11 месяцев - 89,3 млрд штук (+6,4%).

Напоним, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в октябре 2016 г. к соответствующему месяцу 2015 г. уменьшилось на 12,3%, составив 1 млн 385 тыс. дал.