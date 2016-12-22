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Конкурсная комиссия исключает возможность назначения депутата Верховной Рады Мустафы Найема (фракция «Блок Петра Порошенко») на должность главы Национальной полиции. Об этом Українським Новинам сообщил член комиссии Евгений Захаров.

Он отметил, что комиссия пока что провела одно заседание и то не в полном составе. Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.

Прием документов от претендентов на должность главы Нацполиции будет осуществлять до 8 января 2017 года.

Захаров подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5 лет управленческого стажа.

Член комиссии подчеркнул, что требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.

«Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы (на конкурс). Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?», - сказал Захаров.

В то же время, он прогнозирует большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.

Напомним, 15 декабря Министерство внутренних дел объявило конкурс на должность главы Национальной полиции.

Депутат Найем заявил, что намерен принять участие в этом конкурсе.
ForUm

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