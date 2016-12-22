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«ПриватБанк» до конца дня возобновит работу всех сервисов и операций для клиентов в полном объеме.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак, сообщает УНИАН.

«В последние три дня в банке работала временная администрация и ряд операций были заблокированы. Однако уже сегодня до конца дня все ограничения будут сняты. Будут разблокированы коррсчета, заработает Swift, будут снова выдаваться кредиты овердрафт и так далее»,- сказал Шлапак.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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