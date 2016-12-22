Министр иностранных дел Павел Климкин предполагает, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим весной следующего года. Об этом он сказал в эфире канала «1+1», сообщает УНИАН.

«В Европейском парламенте этот механизм будет проголосован в феврале, затем, соответственно, будет решение Европейского Совета, затем оно будет опубликовано, то есть, это дело нескольких месяцев», - подчеркнул Климкин.

В то же время он отметил, что точно не может сказать, когда будет введен безвизовый режим для украинцев.

На вопрос, может ли это произойти в апреле, Климкин ответил: «Моя версия, что это несколько месяцев, плюс-минус там одна неделя. Честно, не могу сказать, но то, что это будет в течение ближайших месяцев, это могу сказать... Уверен, что решение будет у нас весной».

Он напомнил, что Европейская комиссия и Европарламент и все страны-члены ЕС отметили, что Украина выполнила все критерии, необходимые для отмены виз. «Как только будет механизм реагирования, соответственно, они проголосуют безвиз для Украины», - сказал министр.

Также, по словам Климкина, в итоге понадобится несколько недель, чтобы безвизовый режим технически начал работать.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.