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Время выхода на пенсию должно быть дифференцированным. Об этом сообщил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине, посвященной подготовке к пенсионной реформе, министр социальной политики Андрей Рева.

«Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию, - сообщил министр. - Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его, в зависимости от того, как платил взносы».

Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно, чем в Украине. «У нас из 26 млн человек трудоспособного возраста взносы платят всего 10 млн», – подчеркнул он.

В Минсоцполитики заявили, что в видениях путей реформы специалистов министерства и специалистов Всемирного банка сходятся немало позиций, однако есть некоторые базовые вещи, которые необходимо проговорить и проработать.

У министерской группы разработчиков есть два месяца, чтобы выложить на обсуждение всех компетентных отечественных и зарубежных партнеров наработанные ключевые позиции реформы пенсионной системы. По результатам встречи, министр социальной политики отдельным приказом вводит в состав этой группы еще и специалистов из банка.

Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодолению бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый рядовой человек понял суть этого своеобразного договора между государством и им, чтобы понять, почему он должен платить в государственную систему.

Директор представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен с энтузиазмом сказала: «Давайте пропихнем эту реформу, без нее двигаться дальше невозможно. Мы готовы привлечь вам на помощь специалистов, которые работают над вашей темой в Вашингтоне. Мы очень хотим принести пользу для пенсионной системы Украины».

Участники встречи сошлись во мнении, что ключевым элементом в разъяснительной работе по пенсионной реформе должен быть упор на стаже, на осознании людьми, для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо платить взносы.

«Должен выполняться контракт поколений, - сказал Рева. - Я работаю - плачу взносы, дети работают - платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Ведь именно это является главным элементом наличия страхового стажа».

Также чиновник отметил, что если сегодня не принять меры и не провести реформу пенсионной системы, то вскоре ПФ рухнет и все спросят с нынешних чиновников: «Почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?».
ForUm

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