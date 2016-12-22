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Вчера, 21 декабря, в Красногоровке Марьинского района Донецкой области в результате пожаре в сауне пригибали три человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:51.

«На месте вызова пожарные установили, что пожар возник в здании сауны, а в помещении наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела 3 мужчин без признаков жизни», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пожар площадью 47 кв. м был локализован в 18:11, а в 18:35 – ликвидирован. К ликвидации были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
ForUm

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