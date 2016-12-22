Турецкие власти освободили из-под ареста после допроса членов семьи турецкого полицейского, совершившего убийство российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Alahaber.

По его данным, отпущены мать, отец, сестра, два дяди и племянница Мевлюта Мерта Алтынташа. Они были задержаны 19 декабря в городе Соке (провинция Айдын), где родился нападавший. Управление безопасности Айдына допросило их и по распоряжению прокуратуры и отпустило. Находятся ли они под подпиской о невыезде, пока неясно.

Турецкая газета Star сообщает, что следователи обнаружили дома у убийцы записку, которая, по мнению издания, могла быть написана специально, чтобы отвлечь внимание следователей. По ее данным, в записке указывается, что нападавший действовал с целью «возвысить Аллаха». В ней говорится о том, что мир «переживает самую жестокую войну крестоносцев против ислама». Кроме того, в доме Алтынташа найдена книга некоего арабского автора на тему религии. Star пишет, что следствие сомневается в вероятности радикализации нападавшего и считает, что данные улики подброшены намеренно.

В среду газета Milliyet сообщала, что дома и в гостинице, где перед покушением останавливался Алтынташ, были найдены книги о террористической группировке «Аль- Каида» и организации ФЕТО, связанной с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, а также литература джихадистского толка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне, что следствие установило связь убийцы с ФЕТО. «Этот человек (Алтынташ) был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать. Все от места, где он рос, до его нынешнего состояния очевидно указывает на это», - сказал он.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

Тело погибшего доставлено в Москву. Похороны Карлова состоятся в четверг.