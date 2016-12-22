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По результатам 2016 года цены в Украине вырастут в среднем на 12%, как и планировал Национальный банк Украины.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Укринформ.

«По инфляции мы ожидаем, что практически точно наша цель совпадет с реальными цифрами. К концу года - мы выходим на инфляцию - 12%. Эта та цель, которую мы задекларировали еще в прошлом году (12% плюс - минус 3%. - Ред.)», - сказал Чурий.

По его словам, не все Центробанки мира могут похвастаться таким точным прогнозом. Тем более, что в 2015 году годовой уровень инфляции в Украине составил 43%.

Чурий добавил, что накануне Совет НБУ принял основы проведения монетарной политики на 2017 год. «Рада подтвердила монетарный режим - инфляционного таргетирования. Подтвердила цели по инфляции до 2019 года. Так, в следующем году инфляция составит 8% (плюс-минус 2%). Среднесрочная цель - 5% (плюс минус 1%)», - отметил замглавы регулятора.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало показатель инфляции по итогам года на уровне 13,1-13,6%.
ForUm

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