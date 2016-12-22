По состоянию на 8:00 22 декабря в очередях перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей стоят 1100 автомобилей.

Об этом сообщается на странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В частности, в пункте пропуска «Ягодин авто» застряли 200 авто, «Устилуг» – 40, «Рава-Русская» – 200, «Шегини» – 200, «Угринов» – 70, «Краковец» – 250, «Грушев» – 70, «Смильница» – 70.

В то же время в пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией находятся 15 авто, а в ПП «Порубное» на границе с Румынией – 40.