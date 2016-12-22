Незаконные вооруженные формирования уже не пытаются атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

«Ночью было спокойно, вчера было совсем неспокойно, там использовали помимо прочего и 122 мм артиллерию, правда, атаковать наши позиции или вернуть те, которые потеряли боевики, уже не пытаются. После того, как на следующий день, после того, как состоялся первый бой, они снова пытались атаковать несколькими группами, и после того, как практически потеряли одну из групп, они больше не пытались атаковать», - говорит Матюхин.

По словам руководителя пресс-центра, ночь была неспокойной на других направлениях, в частности противник обстрелял Красногоровку и Авдеевку.

«Ночь также прошла не совсем спокойно. Из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия боевики дважды вели огонь – один раз по Красногоровке, один раз по Авдеевке», - отметил он.

К договоренности о прекращении огня с 24 декабря Матюхин относится скептически. «На передовой к этому все относятся скептически, я тоже отношусь к тем же скептикам, потому что ни разу после этих договоренностей не было тихо», – сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

21 декабря На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске участники заявили о режиме прекращения огня с 24 декабря 2016 года.