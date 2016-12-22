В том, чего ждать в связи с этим в будущем году обычным гражданам, «КП» в Украине» разбиралась вместе с экспертами.

Купить валюту станет дешевле

Верховная Рада отменила 2%-ный пенсионный сбор при обмене валюты.

Напомним, что пенсионный сбор по ставке 2% платили физические лица, которые покупали наличную валюту. То есть при покупке валюты на 1000 грн. 20 грн. нужно было уплатить в Пенсионный фонд.

Теперь эта норма отменена, однако эксперты сомневаются, что это сможет существенно повлиять на расстановку сил на валютном рынке. Ведь за последние два года украинцы привыкли пользоваться обменниками, в которых пенсионный сбор не взимался.

Вредные привычки подорожают

Наполнить доходную часть бюджета на 2017 год решили за счет увеличения акцизов на вредные привычки. Нардепы утвердили повышение акциза на пиво и алкоголь на 20%, на сигареты - на 30%. Так что алкоголь и табачные изделия со следующего года снова подорожают.

Эксперты уже подсчитали: каждая бутылка водки только за счет акциза подорожает на 5,1 грн. А поскольку производители тоже поднимут цену, водка подорожает минимум на 10 грн.

С сигаретами все сложнее, поскольку в цене заложены два акцизных сбора. Один взимается поштучно, а второй - в процентах от цены. В целом, по прогнозам производителей, в рознице пачка сигарет с фильтром станет дороже на 4-5 гривен.

Самое печальное, что, по мнению экономистов, это подорожание вполне может оказаться бессмысленным, поскольку рынок имеет все шансы уйти «в тень».

По словам юриста Андрея Вигиринского, если вследствие повышения акцизов уменьшится официальный объем потребления, поступления в бюджет расти не будут, и отраслевые представители об этом неоднократно заявляли.

- Мировой опыт говорит о том, что обычно эффективным является увеличение акциза на табак на 10-20%, а мы говорим о 30%, - добавляет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. - Учитывая, что часть восточной границы не контролируется, а таможня является одной из самых коррумпированных институций в стране, велика вероятность, что откроются контрабандные каналы и государство недополучит даже те средства, которые могло бы получить при старом акцизном режиме.

Пенсии и зарплаты поднимутся

Ожидается, что соцстандарты в 2017 году вырастут дважды. В мае прожиточный минимум достигнет уровня 1624 грн., а в декабре - 1700 грн. Минимальная пенсия подрастет до 1312 и 1373 грн. соответственно.

И, как и было обещано, бюджетом вдвое увеличена минимальная зарплата - с 1600 до 3200 грн. С 1 января ни один украинец, который работает на полной ставке, не будет получать меньше указанной суммы. Правда, говорят эксперты, здесь есть множество «но».

Во-первых, повышение коснется только тех, чьи зарплаты на данный момент ниже 3200 грн. По словам Олега Устенко, на то, чтобы привязать всю тарифную сетку бюджетников к этой базе, в бюджете просто нет денег.

Во-вторых, говорит экономист Андрей Мартынюк, бизнес попытается обойти закон, увольняя сотрудников или переводя их на полставки.

В-третьих, даже если будет сделано все «по закону», о реальном увеличении доходов речь не идет. Просто часть черной зарплаты будет переведена в белую, но на общей сумме, выплаченной конкретному сотруднику, это никак не скажется. По словам экономиста Александра Дудчака, для роста реальных доходов населения нет никаких оснований, ведь ни рост производства, ни рост экспорта не планируется. «Надо понимать, что, повышая минималку, правительство руководствуется не заботой о населении, а печется исключительно об увеличении налоговых поступлений», - подытожил экономист.

И, наконец, решение о повышении минималки позволит государству тратить меньше на субсидии, ведь, несмотря на то что реальные доходы украинцев не изменятся, официальные - вырастут.

Цены вырастут

Инфляция в следующем году предусмотрена на уровне 8,1%, однако эксперты напоминают: это средний рост цен, а продукты подорожают еще больше.

- Рост цен на продукты в следующем году превысит инфляцию на 2-3%, - прогнозирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - Дело в том, что более быстрыми темпами дорожает то, что пользуется преимущественным спросом. Сейчас это не одежда, не электроника, не недвижимость, не услуги, а продукты, в первую очередь - недорогие.

Ударит по ценам и рост минимальной зарплаты. Эксперты не сомневаются: предприниматели, вынужденные платить больше налогов, повысят стоимость своей продукции, дабы компенсировать дополнительные расходы.

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Что может помешать наполнить казну

Экономисты, опрошенные «КП» в Украине», оказались единодушны: в нынешнем виде главную смету страны выполнить не удастся.

- Бюджет-2017 ожидаемо невыполним, - отметил «КП» в Украине» экономист Александр Дудчак. - Начать хотя бы с несоответствия между запланированным курсом гривны, уровнем инфляции и ростом доходов. Надо остановиться на чем-нибудь одном: или рост номинальных доходов, или инфляция на уровне 8,1%. А заявку на рост экономики на 3-4% вообще нельзя воспринимать всерьез - выход «в ноль» по итогам 2017-го уже будет победой.

В бюджете есть огромное количество рисков, добавляет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. У эксперта есть большие сомнения по поводу статей дохода, относящихся к «поиску сокровищ» прежнего режима. Еще один вопрос касается приватизации на 17 млрд грн. - в этом году мы выполнили план по приватизации меньше чем на 1%. Из других наболевших вопросов - Пенсионный фонд, дыра в котором в этом году составляла 6,4% ВВП, и ПриватБанк - новая дыра в 5,5 млрд долларов.

С тем, что заявленные источники наполнения бюджета, в частности приватизация, не дадут ожидаемого результата, согласен и финансовый эксперт FIBO Group Дмитрий Кучер.

- Страна, по сути, находится в состоянии войны, и инвесторы не торопятся вкладывать деньги в рисковую экономику, - говорит Кучер. - План по приватизации не выполнился еще ни разу, а значит, это уже статистика, и рассчитывать на чудо в 2017-м нет смысла. Так что, по всей видимости, наполнение бюджета, как и в прошлые годы, будет осуществляться за счет инфляции и снижения курса гривны.

Впрочем, юрист Андрей Вигиринский напоминает: это не финальные и «ультимативные» показатели бюджета. Скорее всего, они будут корректироваться в течение года, исходя, во-первых, из того, как они проявят себя, во-вторых, вследствие необходимости перераспределения средств.