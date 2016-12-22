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Два человека пострадали при взрыве в подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы, сообщили в экстренных службах города.

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро «Коломенская» на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», – цитирует ТАСС представителя ведомства.

На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцеплено сотрудниками полиции. Как сообщил источник в экстренных службах города, вход в переход закрыт. Однако, по данным МЧС, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

По словам очевидца, в результате взрыва произошел пожар на площади 5 кв. м. Огонь был ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

«Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности», - сказал источник.
ForUm

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