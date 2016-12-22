Народный депутат фракции «Батькивщина» Александра Кужель во время прямого эфира ток-шоу «Шустер.Live» облила водой нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Конфликт между парламентариями возник во время обсуждения государственного бюджета Украины на 2017 год.

«Из серии «полезные советы». Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику – правда, на короткое время», – написала позже Кужель на своей странице в Facebook.

В свою очередь Мосийчук заявил, что Кужель бросила в него стакан с водой. «Сегодня в эфире «Шустер.Live» нардеп от ВО «Батькивщина» Александра Кужель бросила в меня стакан с водой, но так и не ответила на мой вопрос: как бы финансировалась армия воюющей страны, не будь принят государственный бюджет на 2017 год», – написал он в Facebook.