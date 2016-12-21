Бывший заместитель главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба написал заявление о готовности заключить соглашение со следствием. Об этом заявил сегодня в комментарии журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в рамках расследования уголовного производства о незаконном присвоении государственных средств братьями Александром и Сергеем Кацубами сегодня планировались обыски и задержания четырех должностных лиц Министерства энергетики и «Нафтогаза Украины» «тогдашнего периода».

«Трое из них были успешно задержаны и сейчас дают разоблачительные показания в официальном порядке. Четвертый свидетель, который давно находится в розыске, а также относительно которого есть непроверенная информация, что он пытался зафиксировать свою смерть в 2014 году, мы установили его место нахождения в Винницкой области. И в момент взлома этого дома сам владелец, бывший заместитель главы «Нафтогаза» господин Юрьев застрелился. Мы еще когда взламывали помещение, услышали выстрел, и сразу были вызваны сотрудники полиции. Во время обыска помещения было найдено тело погибшего и охотничье оружие. Сейчас проходят все необходимые следственные и экспертные действия», - сказал Луценко, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, насколько это событие может осложнить расследование, Луценко отметил, что это был довольно важный свидетель, поскольку в организационной иерархии «Нафтогаза» он занимал место между руководителем «Нафтогаза» Евгением Бакулиным и обеими Кацубами, и его показания были бы для нас очень важными», - отметил Луценко.

В то же время генпрокурор отметил, что другие трое задержанных являются не менее ценными источниками информации.

Также Луценко сообщил, что один из братьев Кацубов уже получил для ознакомления материалы дела. «По состоянию на вчера Александр Кацуба написал на мое имя заявление о готовности заключить соглашение со следствием, что предполагает признание своей вины, обличительные показания на лидеров преступной группировки, а также внесение посильной компенсации за причиненные государству убытки», - отметил генпрокурор.

По его словам, учитывая, что Кацубе инкриминируется хищение нескольких миллиардов, будет очень сложно заключить соглашение по сумме, которую он предлагает, поскольку она является совершенно неадекватной причиненному вреду.

«Однако все будет зависеть от того, какие показания, какие факты на других участников хищения он даст. Как вы понимаете, для нас важно не только осудить виновных, но и найти украденные у государства средства. Если Кацуба будет этому способствовать, поговорим», - сказал Луценко, отметив, что в любом случае заключать или не заключать такое соглашение будет решать суд.

Напомним, 21 декабря бывший заместитель главы НАК «Нафтогаз Украина» Геннадий Юрьев застрелился в своем доме.

3 декабря Голосеевский районный суд Киева продлил до 25 января 2017 года арест с альтернативой залога в размере 450 млн гривен для Кацубы.