История экстремизма, многолетней войны и этнических чисток на территории бывшей Югославии может служить «позитивным примером», который нужно экстраполировать на ситуацию в Украине. Такое мнение выразил блогер Алексей Куракин, сообщает «Корреспондент».

Речь идет о предложении Секретаря СНБОУ Александра Турчинова разрешить конфликт на Донбассе радикально — »…запретить любые перемещения товаров и грузов…».

«Предложение Турчинова, по-видимому, основывается на опубликованном в начале декабря отчете американского неправительственного аналитического центра в области международных отношений Atlantic Council («Атлантический совет»), в котором говорится о «…прекращении поставок воды, электричества и других ресурсов…». Кроме того, считается целесообразным перейти к «…полной социальной и экономической блокаде…» не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Цель, по мнению аналитиков центра, вполне «гуманна»: «…максимальное усложнение существования жителей незаконных республик и доведение гуманитарной ситуации до критической отметки…», — пишет блогер.

Но, по мнению, Куракина, призывы к блокаде Донбасса — всего лишь громкий лозунг и абсолютно нежизнеспособный с практической точки зрения план.

«Практика показывает, что «ДНР» и «ЛНР» научились компенсировать любые потери от взаимодействия с Украиной за счет включения в экономическую модель РФ», — утверждает он.

По убеждению автора, представители «партии войны» в украинской политике в погоне за рейтингами и сиюминутной политической выгодой пытаются поставить свои амбиции выше международных обязательств Украины, дезавуировать текст Минских соглашений и обвинить в сдаче национальных интересовкого угодно, но только не себя.

«Антитезис призывов к блокаде Донбасса — это мирный план Медведчука, пакет шагов мирного урегулирования, который поддерживают и европейские политики. В частности, посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил: «…Мы не усматриваем полный контроль над оккупированными территориями, или отдельными территориями Донецкой и Луганской областей как необходимую предпосылку для проведения выборов…». Также сейчас обсуждается так называемая «формула Штайнмайера» по выборам на Донбассе», — цитирует европейских политиков блогер.

Он уверен: путь к миру будет долгим и не безоблачным.

«Но «мирный план» — это единственная альтернатива уничтожению Украины как государства. Если идеи «партии войны» возьмут верх, нас ждет «позитивный опыт» Хорватии и Сербии – долгая и ожесточенная война, которая будет стоить Украине многих человеческих жертв и потери новых территорий», — предостерегает Куракин.