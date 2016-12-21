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Детективы НАБУ собирают доказательства возможной причастности главы ЦИК Михаила Охендовского к другим эпизодам.

Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

«В настоящее время детективами под процессуальным руководством прокуроров собираются дополнительные доказательства возможной причастности Охендовского к другим эпизодам. Также продолжается расследование большого дела в рамках причастности других лиц к «черной кассе» Партии регионов, - заявил Кривенко.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г. 
ForUm

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