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Со следующего года минимальная заработная плата спасателей составит 5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В ведомстве отмечают, что это предусмотрено принятым 21 декабря проектом госбюджета на 2017 год. 

«Это позволит повысить минимальное денежное обеспечение личного состава с 3000 до 5000 гривен», - сказано в сообщении.

Кроме того, до 600 млн грн увеличены средства для приобретения пожарно-спасательной техники (2015 - 200 млн грн, 2016 год - 450 млн грн).

«Это одни из первых, но очень важных шагов на пути реформ в системе ГосЧС», - заявили в ведомстве.
ForUm

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