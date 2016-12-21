Со следующего года минимальная заработная плата спасателей составит 5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В ведомстве отмечают, что это предусмотрено принятым 21 декабря проектом госбюджета на 2017 год.
«Это позволит повысить минимальное денежное обеспечение личного состава с 3000 до 5000 гривен», - сказано в сообщении.
Кроме того, до 600 млн грн увеличены средства для приобретения пожарно-спасательной техники (2015 - 200 млн грн, 2016 год - 450 млн грн).
«Это одни из первых, но очень важных шагов на пути реформ в системе ГосЧС», - заявили в ведомстве.
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