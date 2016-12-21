Бывший губернатор Запорожской области и министр транспорта времен Евгений Червоненко расстроен тем, что не победил в конкурсе на должность губернатора Одесской области. Об этом сообщает 24 канал.

Червоненко не сумел пройти конкурсный отбор и после объявления результатов довольно гневно высказался в сторону комиссии.

«Пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю», - сказал он.

Политик утверждает, что знал правильные ответы на большинство вопросов, а в тех случаях, когда он не знал, ему на помощь могли бы прийти юридические управления.

«Говорят, не хватает баллов. Я за страну расстроен. Не в этой ситуации определяется, правильно ли знаю законы. Это смешно. Есть юридическая служба, аппарат», - подытожил Червоненко.

Напомним, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства по вопросам государственной службы Украины признала победителем конкурса на вакантную должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, который до этого времени работал на должности директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина».