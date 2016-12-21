Агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПАО КБ «ПриватБанк» с «B-/C» до «R/R» («под надзором органов государственного регулирования»). Об этом говорится в сообщении агентства.

Как сообщается, понижение рейтингов связано с национализацией «ПриватБанка», то есть вмешательством государств в управление банком, а точнее полным переходом его в госсобственность.

Кроме того, негативную роль для рейтинга «ПриватБанка», по словам аналитиков S&P , сыграло признание Нацбанком неплатежеспособности банка, сообщает РБК-Украина.

После всех этих заявлений, поясняют аналитики, риск возможного введения правительством моратория на погашение некоторых кредитных обязательств «ПриватБанка» стал достаточно велик.

Напомним, Fitch понизило рейтинг «ПриватБанка» до F.