Агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПАО КБ «ПриватБанк» с «B-/C» до «R/R» («под надзором органов государственного регулирования»). Об этом говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, понижение рейтингов связано с национализацией «ПриватБанка», то есть вмешательством государств в управление банком, а точнее полным переходом его в госсобственность.
Кроме того, негативную роль для рейтинга «ПриватБанка», по словам аналитиков S&P , сыграло признание Нацбанком неплатежеспособности банка, сообщает РБК-Украина.
После всех этих заявлений, поясняют аналитики, риск возможного введения правительством моратория на погашение некоторых кредитных обязательств «ПриватБанка» стал достаточно велик.
Напомним, Fitch понизило рейтинг «ПриватБанка» до F.
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