Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза является довольно мощной, но это единство не должно восприниматься как должное, оно должна подкрепляться успехами нашей страны в ее внутренней политике.

Об этом во время презентации исследования «Аудит внешней политики» заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Укринформ.

«В мире сегодня происходят серьезные перемены. Но хочу подчеркнуть, что в Соединенных Штатах существует консенсус обеих партий относительно политики относительно Украины, среди американцев, которые следят за этими вопросами, существует очень мощная поддержка Украины. Чрезвычайно мощной является поддержка Украины и в Европе, но я хотела бы сказать, что это единство не должно восприниматься как должное - любая новая администрация постоянно оценивает, что происходит в мире и где необходимо прилагать усилия. Они должны быть уверены, что их участие в тех или других событиях принесет успех», - сказала Йованович.

Она прибавила, что, по ее мнению, Украина имеет историю позитивных изменений, но нашей стране нужно серьезно задуматься над тем, как продолжать поддерживать этот позитивный имидж и позитивную историю.

«Я хотела бы подчеркнуть: Украина имеет хорошую историю, которую она может рассказать миру, но она должна опираться на реальные позитивные факты, улучшение стратегической коммуникации и четкий позитивный наратив. Украина должна рассказывать не только о противостоянии с Россией, хотя это тоже важно, а что происходит в стране и отчего это хорошо», - отметила посол США.

По словам Йованович, для сохранения позитивного имиджа в мире Украине нужно продолжать быть конструктивным проактивным партнером в Минском процессе, который принесет мир в эту часть света. «Это абсолютно критически», - отметила она.

Кроме того, по ее убеждению, Украине необходимо не только продолжать, но и интенсифицировать реформы, в частности антикоррупционную, и это тоже «абсолютно критически», поскольку положительно отразится на внутренней политике и экономике, а также поможет привлечь внимание внешних инвесторов.

Йованович отметила, что свою позитивную историю Украина должна распространять всеми возможными каналами. Она уточнила, что речь не только о традиционных медиа, поскольку те ресурсы, к которым обращаются люди, постоянно меняются.