Уставный капитал «ПриватБанка» будет увеличен на 35,941 млрд грн. Об этом говорится в объявлении финучреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
19 декабря временный администратор Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об увеличении уставного капитала банка.
Согласно обнародованной информации, увеличение уставного фонда проходит путем частного размещения дополнительных акций банка. Принято решение разместить 128 359 003 шт. простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн каждая. Общая сумма увеличения составляет 35,941 млрд грн, сообщает ЛІГА.net.
Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.
Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
Кабмин также поручил Министерству финансов осуществить выпуск 15-летних облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 116,8 млрд грн под 10,5% годовых для оплаты акций национализированного «ПриватБанка».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время