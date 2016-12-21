В Министерстве образовании и науки вручили первые свидетельства о государственном признании документов о высшем духовном образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Начиная с сентября 2016 года, принято положительное решение о признании 106 документов о высшем духовном образовании, 5 документов о присвоении ученых званий, а также 9 дипломов о присуждении ученых степеней, выданных высшими духовными учебными заведениями», - говорится в сообщении.

«Я считаю, что государство в долгу перед боголовским образованием, ведь разобравшись в этом вопросе, становится очевидным, что духовное образование, если оно соответствует существующим критериям, вполне заслуженно должно признаваться государством», - заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что сейчас Украина – единственная страна, в которой осуществляется государственное признание не только дипломов, выданных после принятия решения о признании, но и ранее выданных дипломов духовных учебных заведений.

Напомним, летом 2014 года был принят закон «О высшем образовании», который предусмотрел возможность государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях лиц, которые на день вступления в силу настоящего Закона получили образование, защитили диссертации на соискание ученых степеней и получили ученые звания в высших духовных учебных заведениях.