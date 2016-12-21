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Глава Ривненской областной государственной администрации Алексей Муляренко просит министра внутренних дел Арсена Авакова вернуть подразделения Национальной гвардии и части Национальной полиции в северные районы области, где ведется незаконная добыча янтаря, сообщает пресс-служба ОГА.

Соответствующее письмо руководитель области направил 20 декабря.

«До законодательного урегулирования вопроса очень важно приостановить его нелегальную добычу, и как следствие – уменьшить криминогенную напряженность в регионе», - пояснил Муляренко.

Председатель облгосадминистрации добавил, что обращению к министру предшествовало совещание с силовиками и руководителями районов, где сосредоточены янтарные залежи. На совещании был разработан План мероприятий по борьбе с нелегальной добычей янтаря.

В то же время Муляренко поручил руководителям полесских районов проводить профилактическую работу с местными.

«Должны донести к людям, что это не только нарушение закона и экологии. Постоянное переохлаждение становится причиной хронических заболеваний, значительно влияет на показатели здоровья всего северного региона», - отметил Муляренко.

В ОГА подчеркнули, что после вывода указанных подразделений с «янтарных» районов Ривненщины количество случаев незаконной добычи увеличилось.

Напомним, в августе первый замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что «янтарная мафия» в Украине полностью взята под контроль полиции.
ForUm

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