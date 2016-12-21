В четверг, 22 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4 ...- 6 градусов, днем ​​-1... 1 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...- 10 градусов, днем ​​-2 ... - 6 градусов.

На севере страны ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4 ...- 9 градусов, в Черниговской и Сумской областях 0 ...- 5 градусов, днем ​​-3 ... + 3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 8 градусов, в Винницкой и Днепропетровской областях -4 ...- 10 градусов, днем ​​-3 ... + 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6 ...- 11 градусов, днем ​​2 ...- 3 градуса.

Ранее сайт Gismeteo прогнозировал похолодание 22 декабря до -26…-31 градуса.