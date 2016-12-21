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Вопрос принятия Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня, но Европа готова сотрудничать в рамках политической ассоциации и присоединения к единому европейскому рынку.

Об этом сегодня в ходе дискуссии «Аудит внешней политики Украины» заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает ЛІГА.net.

«Украина пока не может быть членом ЕС, хотя двери остаются открытыми, но сегодня вопрос Украины как члена не на повестке дня. На повестке дня присоединение к единому европейскому рынку - и это очень амбициозная цель», - сказал он, отметив, что Евросоюз в рамках сотрудничества также предлагает Украине политическую ассоциацию.

По словам Мингарелли, Украина на сегодня «разочарована в Европейском Союзе» по причине задержки принятия безвизового режима.

«28 стран-членов заявили, что Украина получит безвизовый режим на протяжении следующих нескольких месяцев. Я понимаю, что процесс проходит медленнее, чем ожидалось», - заявил глава представительства ЕС.

Напомним, 20 декабря президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что граждане Украины будут свободны от визовых обязательств ЕС через несколько недель.
ForUm

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