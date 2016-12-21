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Верховная Рада увеличила объем выдаваемых суточных командировочных средств в два раза – с 40 – до 80 евро.

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции «Народный фронт» Александр Кирш.

«Хотел бы обратить внимание на законопроект 5368, за который я голосовал. Одной из причин голосования «за» стало то, что, наконец, учтена моя поправка относительно командировочных за рубеж: было до €40 в сутки в зависимости от минимальной зарплаты, стало - €80 в сутки без привязки к минимальной. Это возмещается без налога и без подтверждения - сверх подтвержденных расходов на транспорт и жилье. Теперь нашим командированным не стыдно ездить за рубеж и не надо платить 18% за питание сверх €40 в сутки», - отметил Кирш.
ForUm

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